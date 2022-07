Le fabricant de la célèbre 911 « a l’ambition à long terme d’atteindre une rentabilité sur ventes de plus de 20 % », a indiqué lundi son patron Oliver Blume lors de la journée investisseurs de Porsche.

(Francfort) Le constructeur de bolides de luxe Porsche a relevé lundi ses objectifs de rentabilité à terme avant que son actionnaire unique, le groupe Volkswagen, se décide prochainement de placer sa pépite en Bourse.

Agence France-Presse

Le fabricant de la célèbre 911 « a l’ambition à long terme d’atteindre une rentabilité (opérationnelle, en termes de BAII) sur ventes de plus de 20 % », a indiqué lundi son patron Oliver Blume lors de la journée investisseurs de Porsche.

Pour l’année 2022, Porsche a déjà relevé son objectif de marge opérationnelle qui doit désormais atteindre entre 17 et 18 %, contre « au-dessus de 15 % » visé auparavant. Le chiffre d’affaires est attendu entre 38 et 39 milliards d’euros, soit une croissance de 11 à 14 % par rapport à 2021, où le groupe a vendu 302 000 Macan et autres Cayenne dans le monde, un record.

De bon augure avant le placement en Bourse de Porsche AG par Volkswagen, deuxième groupe automobile mondial, qui prévoit d’introduire une part minoritaire de sa filiale en Bourse au cours du quatrième trimestre. Ce plan doit être décidé et communiqué durant l’été.

Porsche est valorisée entre 80 et 90 milliards d’euros, selon des sources citées par Bloomberg.

En abandonnant une fraction de son contrôle sur Porsche, Volkswagen pourrait obtenir les milliards nécessaires pour financer ses investissements dans la voiture électrique, connectée et autonome.

Le groupe de Wolfsburg veut utiliser cette manne pour se mettre au niveau de l’Américain Tesla et de ses concurrents chinois, plus avancés dans ces domaines.

Porsche AG, détenue par Volkswagen depuis 2009, ne doit pas être confondue avec la société cotée Porsche Automobil Holding (« Porsche SE » en abrégé), également basée à Stuttgart et actionnaire majoritaire de Volkswagen depuis 2009.

La région allemande de Basse-Saxe est aussi directement actionnaire de Volkswagen, à hauteur de 20 %, en pouvant donc y exercer son influence.

Cette construction empêche à ce jour la famille Porsche-Piëch, actionnaire majoritaire de la holding Porsche, d’exercer une influence significative sur le groupe Volkswagen et donc sur la pépite Porsche.

Avec Porsche AG cotée en bourse, le clan Porsche-Piëch pourrait augmenter progressivement son contrôle dans l’entreprise familiale lancée par l’ingénieur Ferry Porsche après la Seconde Guerre mondiale.

Le constructeur de bolides a lui aussi jeté son dévolu sur l’électrique et planifie de lancer à terme un « nouveau modèle de VUS entièrement électrique », a déclaré M. Blume.

Pour répondre à la demande mondiale de véhicules de luxe électrifiés, 80 % des véhicules de la marque seront entièrement électriques en 2030.