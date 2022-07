Les deux compagnies aériennes affirment que l’entente créera plus d’options pour les clients lorsqu’ils voyageront sur leurs réseaux.

Air Canada et Emirates ont signé une entente de partenariat stratégique

(Montréal) Air Canada et Emirates ont signé un accord de partenariat stratégique et prévoient établir une relation d’exploitation à code multiple plus tard cette année.

La Presse Canadienne

Elles disent que l’accord d’exploitation à code multiple offrira de meilleurs choix aux clients d’Air Canada pour les voyages vers les Émirats arabes unis et vers des destinations au-delà de Dubaï.

Les clients d’Emirates bénéficieront de leur côté d’une expérience de voyage améliorée lorsqu’ils se rendront à Toronto et vers d’autres destinations clés desservies par Air Canada.

Les compagnies aériennes prévoient également établir des avantages réciproques pour les voyageurs fréquents et un accès réciproque aux salons pour les clients admissibles.

De plus amples détails sur le partenariat et les itinéraires spécifiques en partage de code seront annoncés lorsqu’ils seront finalisés.