Vélos-cargos, petits camions de transport léger et scooters… Dans un avenir pas si lointain, ces produits pourraient sortir des usines de BRP. La multinationale québécoise, qui regarde au-delà des véhicules récréatifs, bateaux et motocyclettes électriques, ne ferme aucune porte. L’entreprise a offert un avant-goût de sa stratégie, mercredi, lors de sa journée des investisseurs.

Planifier la diversification

Les nouveautés ne se limiteront pas aux motocyclettes électriques qui seront offertes dans deux ans. Le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am a déjà les yeux sur d’autres créneaux, dont celui des services de mobilité. L’entreprise de Valcourt évalue ces nouveaux marchés, dans lesquels elle n’est pas présente, à 70 milliards.

« Il s’agit de produits autres que les véhicules récréatifs, les bateaux et les motos », a lancé le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, aux analystes qui assistaient à l’évènement. « La seule chose que je peux vous dire, c’est que nous y travaillons. »

Celui-ci a refusé d’ouvrir davantage son jeu. Plusieurs questions demeurent sans réponse à ce stade-ci. La présentation aux investisseurs comportait une diapositive pour illustrer l’éventail d’options, mais l’entreprise n’a pas voulu dire lesquelles étaient privilégiées. Il y aura des modèles électriques, assure M. Boisjoli, sans fermer la porte aux moteurs à combustion.

BRP veut électrifier sa gamme de produits existants d’ici la fin de 2026.

Calmer le jeu

La pandémie a grandement profité à BRP, qui, à l’instar de ses concurrents, a vu la demande exploser pour les véhicules récréatifs, prisés par les consommateurs restreints dans leurs déplacements.

Avec l’augmentation des taux d’intérêt et les craintes d’une récession, certains se demandent si les consommateurs continueront d’avoir le budget discrétionnaire pour s’offrir des motoneiges et d’autres véhicules récréatifs. BRP répète que la croissance continuerait d’être au rendez-vous. Pourquoi ? Notamment parce que la clientèle se rajeunit et se diversifie, affirme BRP.

Citant des données compilées par la firme IMI, les femmes devraient représenter 45 % de la clientèle totale de BRP d’ici 10 ans, comparativement à 22 % actuellement. Le poids des 18-34 ans devrait passer de 25 % à 55 % au cours de la même période.

Selon IMI, les véhicules récréatifs sont aussi plus populaires auprès des communautés culturelles. De plus, chez les concessionnaires, les stocks sont en recul d’environ 60 % par rapport au niveau d’avant la pandémie. Pas question de ralentir la production à court terme.

« S’il y avait un ralentissement, nous pourrions continuer à effectuer des livraisons, a souligné le chef de la direction financière, Sébastien Martel. Nous n’aurions pas à ralentir la production. Cela nous permettrait de traverser plus facilement un ralentissement s’il y en a un. »

Des indicateurs « positifs »

Malgré l’incertitude, BRP s’attend à générer des revenus qui varieront entre 12 et 12,5 milliards au terme de son exercice 2025. La fourchette de son profit ajusté par action sera de 13,50 $ à 14,50 $.

Au moment de présenter son plan, le constructeur de véhicules récréatifs tablait sur un chiffre d’affaires d’au moins 9,5 milliards sur un bénéfice normalisé par action de 7,50 $.

« Il y a beaucoup d’incertitude à court terme avec l’inflation, les taux d’intérêt et le prix de l’essence, mais à moyen et long terme, les indicateurs sont positifs, affirme M. Boisjoli. Tout cela nous rend sûrs d’atteindre les objectifs du plan. »

Les prévisions ont été accueillies favorablement par les analystes. En dépit du contexte actuel, il y a encore « beaucoup d’essence dans le réservoir » même si certains craignent un « pic des bénéfices », estime George Doumet, de la Banque Scotia.

« La conclusion de cette journée des investisseurs est que nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise cette année [ou l’année prochaine] », écrit-il, dans une note.

À la Bourse de Toronto, l’action de BRP a clôturé à 82,93 $, mercredi, en hausse de 1,74 $, soit 2,14 %. Depuis le début de l’année, le titre a retraité d’environ 24 %. L’action avait atteint un sommet d’environ 130 $ en septembre dernier.