Wells Fargo

Enquête sur de possibles entretiens d’embauche truqués

(New York) Les autorités américaines ont ouvert une enquête pour déterminer si la banque Wells Fargo avait enfreint les lois en conduisant des entretiens d’embauche avec des femmes et des personnes issues des minorités pour des emplois déjà attribués, écrit jeudi le New York Times.