Air Canada a réduit sa perte nette au premier trimestre, qui a été de 974 millions, ou de 2,72 $ par action diluée au présent exercice financier, comparativement à 1,304 milliard, ou 3,90 $ par action diluée au premier trimestre de l’exercice 2021.

La Presse Canadienne

Les produits d’exploitation du transporteur aérien ont atteint 2,573 milliards au premier trimestre de 2022, soit environ trois fois et demie le résultat du trimestre correspondant de 2021.

Le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau, signale que l’année s’est amorcée faiblement en raison du variant Omicron et des restrictions de déplacements, mais il a observé que les résultats ont rapidement rebondi en mars. Les volumes de passagers ont alors dépassé les niveaux élevés de décembre et les ventes de passages du mois dernier ont atteint plus de 90 % de leur niveau de mars 2019, ce qui est un indicateur avancé d’une nette amélioration des résultats des deuxième et troisième trimestres, selon M. Rousseau.

Le transporteur semble avoir bénéficié d’assouplissements aux restrictions sanitaires imposées aux voyageurs qui ont été annoncés le 15 février et le 17 mars.