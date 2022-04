Cannabis plants at Tilray a medical marijuana grow-op in Nanaimo August 14, 2014. (John Lehmann/The Globe and Mail)

(Leamington) Tilray Brands a affiché mercredi un profit et des revenus en hausse pour son plus récent trimestre, le producteur de cannabis ayant vu croître ses ventes internationales.

La Presse Canadienne

La société de Leamington, en Ontario, a réalisé un bénéfice net de 52,5 millions US pour son troisième trimestre, par rapport à une perte de 258,6 millions US pour la même période un an plus tôt.

Le bénéfice par action pour le trimestre clos le 28 février s’est établi à 9 cents US par action, en hausse par rapport à une perte de 1,03 $ US par action lors de la même période l’année dernière.

Les revenus nets de Tilray se sont chiffrés à 151,9 millions US, en hausse par rapport à ceux de 123,9 millions US du même trimestre un an plus tôt, stimulés par les ventes de cannabis, de boissons alcoolisées et de produits de bien être.

Les résultats du troisième trimestre témoignaient des progrès et de l’élan des segments et des marchés clés de Tilray, a fait valoir le président et chef de la direction, Irwin D. Simon.

Selon lui, la récente prise de participation de Tilray dans sa rivale Hexo « facilitera la complémentarité commerciale et l’innovation dans les produits, en plus d’alimenter la production et l’efficacité opérationnelle ».