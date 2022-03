Après 50 ans à la tête de FedEx, Frederick Smith passe la main

(New York) Frederick Smith, patron-fondateur de l’entreprise spécialisée dans le transport rapide de lettres et paquets FedEx depuis environ 50 ans, va passer la main et laisser le poste de directeur général à son actuel directeur des opérations, Raj Subramaniam, le 1er juin.