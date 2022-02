(Montréal) Hydro-Québec affiche pour 2021 la meilleure performance de son histoire, avec un bénéfice net historique de 3,5 milliards.

Hélène Baril La Presse

Il s’agit d’une augmentation de plus de 50 % sur les résultats de l’année précédente, qui avaient été affectés par la crise sanitaire. Les ventes d’électricité ont atteint l’an dernier un sommet historique, a souligné la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu.

Le gouvernement du Québec, à qui la société d’État verse la plus grande partie de ses profits, recevra un dividende de 2,7 milliards, le plus élevé jamais reçu depuis qu’Hydro-Québec existe.

L’entreprise a profité à la fois d’une augmentation de la consommation d’électricité au Québec et d’une hausse du volume et des prix sur les marchés d’exportations.

« Notre exercice 2021 s’est inscrit dans un contexte de rebond économique, a commenté Sophie Brochu. Notre performance financière a été soutenue par notre bonne performance opérationnelle, rendue possible grâce aux femmes et aux hommes d’Hydro-Québec, dont le dévouement continu nous permet de contribuer de façon durable à l’enrichissement collectif du Québec. »

Au Québec, les ventes d’électricités ont atteint un sommet, à 175,2 térawattheure, grâce à la reprise des activités commerciales et industrielles. Le prix de l’aluminium, qui a atteint un niveau record en 2021, a aussi contribué à la rentabilité d’Hydro-Québec dont les contrats avec les alumineries sont liés au prix du métal sur le marché international.

Sur les marchés d’exportation, les ventes ont augmenté de 15 % pour atteindre 35,6 térawattheure. C’est la première fois depuis 2018 que les exportations nettes dépassent le seuil des 35 térawattheure.

Le prix moyen des ventes sur les marchés de New York et de la Nouvelle-Angleterre ont aussi été plus élevés en raison de l’augmentation généralisée du prix des autres formes d’énergie, notamment celui du gaz naturel. Hydro-Québec a obtenu un prix moyen de 4,7 cents par kilowattheure exporté, comparativement à 4,2 cents en 2020.

Par ailleurs, Hydro-Québec a bénéficié des meilleures conditions sur les marchés financiers. Ses frais de financement ont baissé et le coût de son régime de retraite a aussi diminué. Ensemble, ces deux facteurs ont eu un effet à la hausse de près de 500 millions sur le bénéfice net.

Réorganisation

En même temps que ses résultats annuels, Hydro-Québec a annoncé une réorganisation de ses activités en quatre groupes pour mieux faire face à la transition énergétique.

Dès son arrivée à la tête d’Hydro-Québec, en 2021, Sophie Brochu avait éliminé les divisions Production, Distribution et Transport qui étaient en place depuis plus de vingt ans. « Le concept d’une division, par définition, divise et ne reflète pas notre aspiration à travailler de manière collaborative », avait alors expliqué la dirigeante dans un message aux employés.

Les quatre nouveaux groupes reflèteront les activités de la société d’État « de la goutte d’eau jusqu’à Hilo », a fait savoir la dirigeante. Les changements seront en vigueur à compter du 28 février.