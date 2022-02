Coveo n’a pas raté son coup en présentant ses premiers résultats financiers en tant que société publique, et il faudra suivre la réaction des investisseurs durant la séance boursière de ce mardi.

Richard Dufour La Presse

L’entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce en ligne a indiqué en fin de journée, lundi, avoir généré des revenus en hausse de 39 %, à 23,2 millions US, pendant les mois d’octobre, novembre et décembre.

Cette performance surpasse les prévisions des analystes qui s’articulaient autour de revenus de 21,9 millions.

« Nous avons enregistré de solides résultats, démontrant que la demande pour notre plateforme logicielle résonne auprès de notre clientèle cible », a commenté Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction de Coveo, durant une conférence téléphonique en début de soirée.

La publication de prévisions par la direction plaira assurément aux analystes et aux investisseurs qui obtiennent ainsi une meilleure visibilité pour évaluer la croissance de l’entreprise.

Pour son exercice qui se terminera à la fin de mars, Coveo prévoit des revenus d’environ 85 millions US et une perte d’exploitation ajustée d’approximativement 29,5 millions US. Ces prévisions sont dans leur ensemble relativement conformes aux attentes du marché.

L’analyste Richard Tse, de la Financière Banque Nationale, qualifie de « solides » les premiers pas de Coveo en tant qu’entreprise inscrite en Bourse. « Les résultats sont meilleurs qu’attendu », dit-il, précisant que la perte d’exploitation ajustée de 8,2 millions US s’avère moins importante que celle qu’il escomptait à 8,6 millions US.

Même si elle s’est appréciée de 7 %, à 10,71 $, lundi en anticipation des résultats trimestriels, l’action de Coveo demeure en recul de près de 30 % depuis l’inscription en Bourse réalisée à l’automne. Ce repli peut s’expliquer de différentes façons.

La baisse des valeurs technologiques et celle des marchés de façon générale peuvent certainement aider à comprendre une partie de la volatilité observée. La hausse pressentie des taux d’intérêt nuit particulièrement aux titres du secteur des technologies, et notamment à ceux d’entreprises non rentables. Coveo a essuyé des pertes au cours de ses derniers exercices financiers.

« La baisse de valeur de l’action de Coveo n’a franchement rien à voir avec la réalité, précisément parce que nous n’avons fait aucune annonce depuis le premier appel public à l’épargne, ni changé quoi que ce soit à notre plan d’affaires », lance Louis Têtu.

Le titre de Coveo avait initialement été fixé dans le haut de la fourchette espérée, c’est-à-dire à 15 $, en novembre pour ses débuts à Toronto, ce qui traduisait un fort intérêt et une belle demande. Coveo avait ainsi récolté un quart de milliard de dollars pour renforcer sa situation financière et l’aider à poursuivre sa stratégie de croissance.

Coveo a été fondée il y a 17 ans par Laurent Simoneau, aujourd’hui président et chef de la technologie, Marc Sanfaçon (vice-président principal à la technologie) et Richard Tessier (vice-président principal aux produits).

Louis Têtu est chef de la direction depuis 2012, après s’être joint à l’entreprise à titre d’investisseur et d’administrateur en 2008.

Quatre des sept analystes qui assurent une couverture officielle des activités de Coveo recommandent l’achat. Leur cible moyenne sur un horizon de 12 mois est à 18,65 $, ce qui laisse entrevoir une appréciation de 74 %.