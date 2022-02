(Montréal) L’entreprise de services-conseils en technologie de l’information et en management CGI rapporte mercredi une hausse de son bénéfice et de ses revenus au premier trimestre de l’exercice financier 2022.

La Presse Canadienne

Le bénéfice net s’est élevé à 367,4 millions ; il avait été de 343,5 millions lors du premier trimestre de l’exercice précédent. Pendant la même période, les revenus de CGI ont aussi progressé, de près de 3,02 milliards à 3,09 milliards.

Le président et chef de la direction de l’entreprise dont le siège social est à Montréal, George D. Schindler, a constaté une accélération de la croissance des revenus, un solide portefeuille de nouveaux contrats signés et une hausse du bénéfice par action de plus de 10 %. Il signale qu’avec un gain net de 6000 employés au cours des 12 derniers mois, l’objectif demeure de générer une croissance des revenus et une hausse du bénéfice par action de plus de 10 % pour l’exercice 2022.

En date du 31 décembre dernier, la dette nette s’élevait à 2,69 milliards, en hausse par rapport à 2,67 milliards l’an dernier. CGI affirme qu’elle dispose de plus de 2,7 milliards en liquidités facilement accessibles pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition.