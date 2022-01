Entreprises

Variant Omicron

Un pas de recul pour les transporteurs, qui annulent des vols

Une flambée des cas d’infection à la COVID-19, des restrictions de voyage et une demande en baisse : c’est une sensation de déjà-vu pour les compagnies aériennes, contraintes d’annuler des vols à cause du variant Omicron. Parallèlement, Transat A.T. se prépare à licencier 160 employés qui étaient en situation de mise à pied depuis l’été.