L’entreprise québécoise de technologies de traitement de l’eau H 2 O Innovation acquiert deux firmes établies dans l’État de New York qui sont spécialisées en gestion de systèmes de traitement d’eau potable et d’eaux usées.

L’entreprise québécoise de technologies de traitement de l’eau H 2 O Innovation acquiert deux firmes établies dans l’État de New York qui sont spécialisées en gestion de systèmes de traitement d’eau potable et d’eaux usées.

Martin Vallières La Presse

Avec cette acquisition des firmes « JCO » et « Environmental Consultants », H20 Innovation ajoute quelque 200 clients et l’équivalent de 17 millions CA en chiffre d’affaires dans l’un des plus gros marchés régionaux aux États-Unis en services et technologies de traitement des eaux.

« Ces deux acquisitions nous permettront non seulement d’étendre notre plate-forme dans l’État de New York, qui est le 4e état le plus peuplé des États-Unis, mais aussi de fournir une opportunité unique de déployer notre expertise de procédés technologiques en traitement de l’eau à plusieurs clients municipaux et industriels, tout le long de la région de la vallée de l’Hudson », indique le président et chef de la direction de H 2 O Innovation, Frédéric Dugré.

Quant au coût de cette acquisition double, H 2 O indique que le montant de la transaction non divulgué pour le moment sera réglé en partie au comptant-à même le récent financement de 55 millions-et par émission de 1,1 million d’actions au prix de 2,37 $ chacune.

Cotées au marché TSX-Croissance, les actions de H 2 O Innovation gagnaient près de 3 % à 2,50 $, mercredi, après l’annonce matinale de cette double acquisition dans l’État de New York.

H 2 O Innovation en bref

Chiffre d’affaires (annualisé au 30 sept.) : 147,7 millions

Effectif : 900 employés (Canada, États-Unis, Espagne, Royaume-Uni)

Capitalisation boursière : 220 millions (TSX-Croissance)

Principaux actionnaires : Investissement Québec (10,5 %), Caisse de dépôt et placement (9,5 %), Banque de développement du Canada (BDC, 8 %), Frédéric Dugré (cofondateur, président et chef de la direction, 3 % des actions et options sur actions), Richard Hoel (membre du conseil d’administration, 2,1 %), Connor Clark & Lunn (Vancouver, 1,3 %)