De Roche à Norda Stelo

Les leçons d’Alex Brisson

En 2013, alors que le vent du scandale soufflait de plus en plus sur Roche, Alex Brisson est pourtant revenu prendre la barre de la firme de génie-conseil qui l’avait remercié quelques mois auparavant. Huit ans plus tard, Norda Stelo, comme elle s’appelle maintenant, a reçu le prix de la saine gouvernance au concours des Fidéides 2021, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. « Je crois que cette expérience peut servir à d’autres », dit son président.