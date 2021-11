Cette transaction s’inscrit dans le cadre des objectifs de BMO d’optimiser l’efficacité et à concentrer le capital et les investissements dans les secteurs comme celui de la gestion de patrimoine en Amérique du Nord.

(Toronto) BMO Groupe financier annonce lundi la conclusion de la vente annoncée au printemps dernier de ses activités de gestion d’actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à Ameriprise Financial pour 1,09 milliard.

La Presse Canadienne

L’institution basée à Toronto avait annoncé le 12 avril que la transaction devrait être conclue d’ici la fin de l’année.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre des objectifs de BMO d’optimiser l’efficacité et à concentrer le capital et les investissements dans les secteurs comme celui de la gestion de patrimoine en Amérique du Nord.

Au cours du plus récent trimestre qui s’est terminé le 30 juillet dernier, BMO Groupe financier a affiché un bénéfice de près de 2,28 milliards, ou 3,41 $ par action diluée, comparativement à un bénéfice de 1,23 milliard, ou 1,81 $ par action diluée un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 7,56 milliards, par rapport à 7,19 milliards.