(Tokyo) Le géant du jeu vidéo Nintendo a annoncé jeudi des résultats en baisse au premier semestre de son exercice 2021/22, alors que la demande née de la pandémie s’essouffle, mais a néanmoins légèrement relevé certains de ses objectifs annuels.

Mathias CENA Agence France-Presse

Le groupe, qui avait réalisé un bénéfice net record en 2020/21 quand les confinements face à la COVID-19 dopaient la demande en divertissements à domicile, a vu son bénéfice net chuter de 19,4 % à 171,8 milliards de yens (environ 1,9 millard de dollars canadiens) sur la période avril-septembre.

La sortie en mars 2020 de son jeu Animal Crossing : New Horizons, devenu un véritable phénomène de société alors que les modes de vie casaniers s’imposaient dans le monde, avait en particulier provoqué une ruée exceptionnelle sur les consoles et jeux de Nintendo, quasiment impossible à reproduire.

« Les jeunes adultes qui jouaient à Animal Crossing l’an dernier s’orientent désormais vers les bars et les enfants retournent à l’école » après les périodes de confinement, a estimé Amir Anvarzadeh dans une note d’Asymmetric Advisors.

« L’engagement (des joueurs, NDLR) est resté le meilleur pour les jeux disposant d’un mode en ligne, a expliqué Matthew Kanterman, analyste de Bloomberg Intelligence, en amont des résultats.

» Mais ce n’est pas forcément le point fort de Nintendo. Hormis Animal Crossing, ils n’ont pas beaucoup de jeux comme ça, ils ont plutôt des Zelda et des Mario « .

Objectif abaissé de ventes de Switch

Sur son semestre écoulé, l’entreprise de Kyoto a ainsi vu son chiffre d’affaires semestriel décliner de 18,9 % sur un an à 624,3 milliards de yens (4,7 milliards d’euros), principalement à cause d’une chute de 34 % des ventes de sa console Switch, celles de ses jeux ayant baissé plus modestement.

Son bénéfice opérationnel sur la période a lui reculé de 24,5 % sur un an à 220 milliards de yens (1,7 milliard d’euros).

Le groupe nippon a cependant très légèrement relevé jeudi les prévisions annuelles modestes qu’il avait formulées en mai, citant entre autres le potentiel de la nouvelle version de la Switch dotée d’un écran Oled, sortie début octobre, et de jeux comme Metroid Dread ou Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl.

« La Switch Oled est une très bonne console mais ce n’est pas une amélioration énorme, tempère M. Kanterman. Cela ne va pas suffire à alimenter la demande. Sans une grosse sortie de jeu Nintendo, les ventes vont probablement baisser significativement » en 2021/22, avertit-il.

Nintendo en est bien conscient. L’entreprise a d’ailleurs abaissé jeudi son objectif annuel de ventes de Switch à 24 millions d’unités, contre une prévision précédente de 25,5 millions d’unités. Sur son exercice 2020/21, 28,8 millions de Switch avaient été écoulées dans le monde, un record.

« Moins de gros jeux »

La pénurie de semi-conducteurs et d’autres composants, qui affecte également la production de la PlayStation 5 du concurrent Sony, pèse aussi sur la production de la Switch : » Nous avons abaissé nos prévisions d’expéditions pour le second semestre […] à cause des effets de la pénurie mondiale de semi-conducteurs «, a déclaré Nintendo dans un communiqué.

Selon des informations du quotidien Nikkei publiées mardi, le groupe aurait abaissé de 20 % son objectif de production de Switch pour l’exercice, à 24 millions d’unités.

Concernant les ventes de jeux, » le planning de sorties de Nintendo est plus léger « que celui de certains de ses concurrents comme Sony, relève encore M. Kanterman, estimant qu’il y a » moins de gros jeux qui sortent « actuellement du côté de la firme de Kyoto.

Nintendo table désormais pour 2021/22 sur un bénéfice net annuel de 350 milliards de yens (2,6 milliards d’euros) contre 340 milliards de yens précédemment, ce qui resterait un repli sévère sur un an (-27,1 %).

Et il s’attend maintenant à un bénéfice opérationnel de 520 milliards de yens (3,9 milliards d’euros), contre 500 milliards de yens précédemment, soit tout de même un recul de 18,8 % sur un an.

Son objectif de chiffre d’affaires est resté inchangé à 1600 milliards de yens (12,1 milliards d’euros), ce qui représenterait une baisse de 9 % sur un an.