Le tout nouveau centre de tri d’Amazon à Coteau-du-Lac, à l’ouest de Montréal, sera robotisé sur 65 % de sa superficie, une première au Canada pour le géant du commerce en ligne.

André Dubuc La Presse

Le terrain de jeux de ces employés-qui-ne-se-plaignent-jamais sera délimité par des clôtures de 10 pieds de haut pour garder les humains au loin et en sécurité, a expliqué Jason Brown, gérant d’apprentissage et spécialiste de la robotique chez Amazon Canada, qui inaugurait mercredi son centre de tri de 67 000 mètres carrés en présence des élus et des responsables économiques de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Deux types de robots de gestion de commandes d’Amazon Robitics seront à l’œuvre dans l’entrepôt : un pour les lourdes charges et un autre pour le transport des enveloppes et des petits paquets. Costaud, chaque robot pèse 300 livres, une fois équipé. Le nombre et le coût des petites merveilles sont gardés secrets par Amazon.

Le recours à la robotisation vient réduire le besoin en ressources humaines, qui demeure néanmoins élevé au moment où sévit une pénurie de main-d’œuvre.

Amazon ouvre 500 postes à Coteau-du-Lac. Les salaires de départ varient de 17,60 à 18,10 $, selon les tâches. Le nouvel employé reçoit un boni de 3000 $ à l’embauche et est admissible aux avantages sociaux dès le premier jour de travail.

Jusqu’à maintenant, 90 personnes sur 500 ont été engagées et les premières commandes ont été traitées mercredi. La directrice du site pour Amazon Canada, Anamaria Zammit, espère atteindre une vitesse de croisière pour la période des Fêtes et avoir terminé les 500 embauches d’ici six mois.

Au moment de la visite des lieux, le vaste entrepôt aux 126 quais de chargement était aux trois quarts vides. Les robots ne sont pas encore installés. La robotique deviendra opérationnelle dans le courant de l’année prochaine, assure M. Brown. Dans l’intervalle, la préparation des commandes se fera à la main.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE D’une superficie de 67 000 mètres carrés, l’entrepôt compte 125 quais de chargement.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Environ 65 % de la superficie de plancher sera réservée aux robots. Ici, le châssis du robot sans le moteur ni les roues.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le centre donnera du travail à 500 personnes, qui auront accès à cette aire de repos.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Vue des espaces réservés aux employés

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’entrepôt est situé dans le parc industriel Alta, à Coteau-du-Lac, à 60 kilomètres à l’ouest de Montréal. 1 /5









La chaîne de logistique d’Amazon recoupe trois niveaux. Le premier arrêt est le centre de distribution. Dans la région montréalaise, il est situé à Lachine, dans la rue Louis-A.-Amos. Les produits prennent ensuite le chemin du centre de tri : le premier au Québec a vu le jour dans l’arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil. Coteau-du-Lac sera le deuxième centre de tri de la province. L’arrêt suivant est le centre de livraison, qui a la responsabilité de livrer le colis à la porte du client. Pour le moment, on trouve des centres de livraison à Laval et bientôt à Lachine, rue Norman.

Parc industriel privé

À Coteau-du-Lac, l’entrepôt d’Amazon est situé dans un parc industriel privé appartenant à la société Alta industriel de Pierre Latreille et au promoteur Broccolini. Après une bataille judiciaire qui a duré pratiquement 10 ans, Alta a réussi à sortir de la zone agricole les terrains de la phase 2. Une quinzaine d’organisations sont présentes dans la phase 1, parmi lesquelles C.A.T. Transport, Pival, CRI Environnement et Fedex Supply Chain (anciennement Genco), exploitant du supercentre de distribution de Canadian Tire.

« Coteau-du-Lac profite d’une localisation stratégique pour l’industrie de la distribution et de la logistique », a soutenu Andrée Brosseau, mairesse, qui a pris la parole. Pour la ville de 7500 habitants située à proximité des autoroutes 20, 30, 40 sur la route de Toronto, le parc et ses 15 millions de pieds carrés encore disponibles est une bénédiction.

En guise d’illustration, le compte foncier du voisin d’Amazon, le centre de distribution de Canadian Tire de 140 000 mètres carrés, s’élève à environ 2 millions par année. D’ailleurs, les travaux d’agrandissement de plus 300 000 pieds carrés, annoncés en janvier dernier, vont bon train, a-t-on pu constater. Inauguré en 2009, le centre du détaillant au triangle rouge sert le Québec, l’Ontario et les provinces de l’Atlantique et fournit du boulot à 1000 personnes.

La MRC Vaudreuil-Soulanges est bien positionnée pour attirer les entrepôts, a souligné Joanne Brunet, directrice générale de l’organisme de promotion économique Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV). « La MRC compte 600 entreprises en logistique donnant du travail à 6000 personnes », a-t-elle souligné, dans son allocution. Outre Amazon et l’agrandissement chez Canadian Tire, trois autres constructions totalisant plus de 50 000 mètres carrés sont en construction sur son territoire.