Le fabricant montréalais de chauffe-eau Giant passe aux mains de l’entreprise américaine A. O. Smith pour une somme d’acquisition annoncée de 192 millions US au comptant, soit l’équivalent de 240 millions CAN.

Martin Vallières La Presse

Établie depuis 1945 dans l’est de Montréal, l’entreprise incorporée sous le nom d’« Usines Giant » exploite deux usines de fabrication de chauffe-eau électriques et au gaz naturel, qui sont vendus sous les marques très connues en plomberie résidentielle et commerciale : Giant, Cascades, EcoPeak, EcoGrid et Expert Plus.

Selon les informations fournies par son acquéreur, A. O. Smith, dont les actions sont cotées à la Bourse de New York, Usines Giant emploie un peu plus de 300 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 130 millions.

À titre comparatif, l’entreprise A. O. Smith, dont le siège social est à Milwaukee, dans l’État du Wisconsin, est un très gros fabricant de chauffe-eau et d’autres appareils de traitement d’eau potable à domicile. Il a des activités industrielles dans huit pays et des activités commerciales dans une soixantaine de pays, qui emploient en tout 15 000 personnes.

Selon ses plus récents résultats financiers, A. O. Smith a un chiffre d’affaires annualisé (en date du 29 juin) de l’ordre de 3,22 milliards US, en croissance de 6 % sur un an.

L’entreprise affiche aussi une forte rentabilité, avec un bénéfice d’exploitation (annualisé au 29 juin) de 572,7 millions US, en hausse de 11 % sur un an, et un bénéfice net de l’ordre de 441 millions US, en hausse de 13 % sur un an.

À la Bourse de New York, A. O. Smith est cotée à hauteur de 10,2 milliards US en capitalisation totale. La valeur de ses actions s’est appréciée de 22 % depuis le début de l’année et de 47 % depuis trois ans, selon les calculs de l’agence d’informations financières Refinitiv.

Quel plan pour Giant ?

Maintenant qu’elle vient de mettre la main sur l’un de ses principaux semblables – et concurrents ! – au Canada, quel est le plan d’affaires d’A. O. Smith pour l’intégration d’Usines Giant dans ses activités nord-américaines ?

Dans le communiqué de l’acquisition diffusé par l’entreprise dans le milieu boursier aux États-Unis, et qu’a obtenu La Presse vendredi, le président du conseil et chef de la direction d’A. O. Smith, Kevin J. Wheeler, indique que l’« ajout de Giant renforce [sa] position de leader en tant que fournisseur mondial de chauffe-eau résidentiels et commerciaux ».

De plus, indique-t-il, « cette acquisition soutient notre stratégie d’entreprise en augmentant notre pénétration du marché en Amérique du Nord, en créant une capacité supplémentaire [de production] et en améliorant nos capacités de distribution ».

Par ailleurs, dans ce même communiqué au milieu boursier, la direction d’A. O. Smith explique que l’« ajout de Giant à [ses] activités existantes élargit [sa] présence sur le marché canadien des chauffe-eau, qui se caractérise par un pourcentage élevé de la demande à des fins de remplacement, plutôt que de première installation ».

L’entreprise explique aussi à ses investisseurs que l’« acquisition de Giant soutient [ses] efforts de décarbonation en augmentant la quantité de produits de chauffage de l’eau dans un marché principalement desservi par un réseau d’énergie électrique de source hydraulique, renouvelable et non carbonée ».

Quant à la haute direction d’Usines Giant, son PDG de très longue date, Claude Lesage, indique dans le communiqué publié par A. O. Smith être « extrêmement enthousiasmé par les avantages d’une puissante association avec un leader mondial de la technologie de l’eau.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Claude Lesage, PDG d’Usines Giant

« Ce partenariat naturel et logique avec A. O. Smith améliorera les perspectives de nos clients, de nos employés et de nos fournisseurs », écrit M. Lesage.

Entre-temps, les demandes d’entrevue de La Presse auprès de Claude Lesage et de son principal adjoint à la haute direction d’Usines Giant, Jean-Claude Lesage, étaient toujours sans réponse au moment d’écrire ces lignes.