L’entreprise québécoise Coveo, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce en ligne, étend sa présence en Europe avec l’acquisition de Qubit, entreprise de Londres reconnue pour sa technologie de personnalisation de l’expérience numérique.

La valeur de la transaction n’a pas été dévoilée, mais il s’agit de la plus importante transaction de la jeune histoire de Coveo sur le plan du nombre d’employés. L’ajout des 90 employés de Qubit porte à 750 l’effectif de Coveo.

La liste de clients de Qubit comporte de grands noms de diverses industries, notamment Ubisoft, FanDuel, LVMH, Estée Lauder, TJX (Winners, Marshalls, HomeSense), Shiseido et Tailored Brands (Moores et Men’s Wearhouse). Ces clients rehaussent assurément l’attrait de Qubit. Mais il y a plus.

« Qubit amène une expertise complémentaire à Coveo, spécifiquement dans le domaine du marchandisage », affirme Louis Têtu, chef de la direction et président du conseil de Coveo.

« En commerce électronique, l’application de l’intelligence artificielle est devenue une nécessité parce que le consommateur s’attend à obtenir une expérience personnalisée qui lui évitera de perdre du temps. On a peu de patience quand on magasine sur l’internet. On veut très rapidement obtenir le produit qui correspond à ses besoins », ajoute-t-il.

« C’est un bon coup de Coveo », affirme Brian Kilcourse, associé directeur chez Retail Systems Research, firme de Miami qui analyse les effets de la technologie sur l’industrie du commerce de détail.

« C’est une transaction très opportune », dit-il, compte tenu des tendances actuelles observées dans le marché. « L’avenir des détaillants passe par la personnalisation », précise-t-il en entrevue téléphonique.

Louis Têtu souligne qu’avec les détaillants, la question des promotions et l’offre d’une expérience plus pertinente au consommateur entrent en ligne de compte, mais le détaillant doit en retour constater une augmentation de la conversion en revenus, c’est-à-dire de la taille du panier.

La technologie est utilisée pour que le consommateur puisse trouver des produits qui satisfont ses préférences, dit-il. « On utilise l’intelligence artificielle pour personnaliser le commerce électronique un peu comme on le retrouve chez Wayfair et chez Amazon. On est capable d’anticiper des besoins et de rendre l’expérience très pertinente. »

Évaluée à près de 1,5 milliard de dollars lors de son dernier tour de financement en 2019, Coveo est essentiellement une histoire de croissance organique puisque l’entreprise de Québec n’a réalisé que deux transactions depuis sa fondation, il y a une quinzaine d’années.

Deuxième transaction

Qubit devient la deuxième acquisition de Coveo en moins de trois ans après celle de Tooso, entreprise de San Francisco de moins de 10 employés. Tooso a apporté une expertise dans l’application de l’apprentissage profond (deep learning) pour tout ce qui touche la détection d’intentions et l’analyse de comportements, des éléments importants en expérience numérique.

Avec sa taille, des revenus récurrents élevés, et parce qu’elle évolue dans un marché en croissance, Coveo a certainement le profil pour intéresser les investisseurs si la direction souhaitait réaliser un premier appel public à l’épargne.

« C’est simplement une question de financement », répond Louis Têtu quand on lui pose la question. « On annonce des financements quand on les fait. Est-ce que le financement public est une meilleure option que le financement privé ? Pas nécessairement », dit-il.

« [La Bourse] n’est jamais une destination. On l’oublie trop souvent. On ne le voit pas comme un objectif en soi pour le moment. On n’a pas des actionnaires pressés. »

Les principaux actionnaires de Coveo sont ses dirigeants, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, OMERS (la caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario) ainsi que les fonds Evergreen et Qatar Investment Authority.

Coveo a été fondée en 2005 par Laurent Simoneau, aujourd’hui président et chef de la technologie, Marc Sanfaçon (vice-président principal, technologie) et Richard Tessier (vice-président principal, produits).

L’entreprise se présente comme une plateforme de pertinence propulsée par l’intelligence artificielle voulant redéfinir le commerce.