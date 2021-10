(Toronto) Purolator se prépare à embaucher des milliers de travailleurs et à augmenter le nombre de véhicules de livraison de son parc pour faire face à ce qui s’annonce comme sa période des Fêtes la plus occupée à ce jour.

La Presse Canadienne

L’entreprise de transport, détenue majoritairement par Postes Canada, a annoncé qu’elle augmenterait son effectif et son parc de véhicules de 15 % chacun, ce qui se traduirait notamment par l’embauche de plus de 2400 nouveaux employés.

Purolator prévoit que ses travailleurs traiteront 54 millions de colis entre le début novembre et la fin décembre, une augmentation de 10 % par rapport à l’an dernier.

Au cours de la semaine précédant Noël, l’entreprise s’attend à devoir traiter 7,1 millions de colis, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année dernière.

Elle prévoit également que les ventes du Vendredi fou et du Cyberlundi portent son volume de livraison à 1,6 million de colis entre le 29 novembre et le 5 décembre, soit un bond de 9 % par rapport à la même période en 2020.

En plus d’avoir plus de personnel et de véhicules, Purolator installera des casiers automatisés supplémentaires dans les zones achalandées et dans les copropriétés, installera plus de kiosques d’arrêt rapide dans le réseau de transport en commun Metrolinx de l’Ontario et dans les magasins Michaels, et augmentera la capacité de tri dans les dépôts les plus occupés.