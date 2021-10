Entreprises

Sept mois après l’échec d’un projet de rachat complet en Bourse

Dorel vend sa division de vélos pour 1 milliard

L’entreprise montréalaise Industries Dorel vend sa division des bicyclettes de marques renommées comme Cannondale, Schwinn et Mongoose à un groupe hollandais pour un montant de 810 millions US, soit l’équivalent de 1 milliard CAN.