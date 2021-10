Entreprises

Cannabis

Tilray hausse sa perte à 34,6 millions US

Tilray a indiqué jeudi qu’elle était en voie d’économiser au moins 80 millions $ US grâce à sa fusion avec Aphria, en marge du dévoilement d’une perte de 34,6 millions de dollars US au premier trimestre et une augmentation de ses revenus de 43 % par rapport à l’an dernier.