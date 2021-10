(London) Le géant Amazon a procédé à l'ouverture d'un magasin Amazon 4-star au centre commercial Bluewater, près de Dartford, au Royaume-Uni. Il s'agit de la première succursale à l'extérieur des États-Unis.

Associated Press

Sur les rayons, on retrouve des livres, des produits technologiques grand public, des jouets et des jeux. Baptisé « 4-star », le magasin ne vend que des produits cotés quatre étoiles et plus par ses consommateurs. Ainsi, les produits vendus représentent ce que les consommateurs achètent sur une base régulière, de même ce qu'ils aiment.

Amazon a inauguré son premier magasin en 2018, aux États-Unis. L'entreprise a déclaré que l'ouverture du magasin au centre commercial Bluewater, situé dans le Kent, était prévue depuis deux ans, soit avant la pandémie.

« Les clients peuvent s'attendre à retrouver des produits Amazon, mais aussi des produits provenant de petits fournisseurs locaux », a mentionné le directeur d'Amazon 4-Star au Royaume-Uni, Andy Jones.

M. Jones n'a pas voulu s'avancer sur une ouverture potentielle d'autres magasins Amazon 4-star en sol anglais.

Amazon a ouvert un premier supermarché Amazon Fresh à Londres l'an dernier. Selon le géant du commerce électronique, son modèle a été bien reçu par le public. Ainsi, six Amazon Fresh ouvriront prochainement leurs portes dans la capitale du Royaume-Uni.