La direction de Groupe Legault, propriétaire de Mondou, avait beau être établie dans l’arrondissement d’Anjou depuis longtemps, elle ne se doutait pas de l’existence d’un petit lac bordé de saules pleureurs non loin de son siège social et de son centre de distribution, dans la rue Renaude-Lapointe.

Isabelle Massé La Presse

C’est à cet endroit qu’elle a aménagé son tout nouvel espace de travail, inauguré mardi, donc entouré de verdure et d’un boisé. Celui-ci profitera autant aux 165 employés du siège social qu’à leurs animaux de compagnie, car le lieu accueillera bientôt, en plus d’une piste cyclable ceinturant le lac, un parc à chiens !

L’aménagement des lieux et la transformation du bâtiment au revêtement noir – un projet de 18 mois –, autrefois occupé par une salle de quilles et un restaurant, a nécessité des investissements privés de plus de 16 millions de dollars. Le bâtiment écoénergétique offre une aire de travail de près de 60 000 pieds carrés qui permettra une croissance du nombre d’employés, jusqu’à 240.

Groupe Legault avait notamment besoin d’espace pour agrandir son service numérique et embaucher des gens en technologies de l’information (TI) et en marketing. « C’est un projet ambitieux, a dit Martin Deschênes, chef de la direction de Groupe Legault, en conférence de presse. L’entreprise grandit rapidement, et l’espace commençait à manquer à notre centre de distribution. Le nouveau siège social est conçu pour répondre à notre croissance soutenue et au bien-être des employés. Il permet aussi de regrouper toutes nos activités, celles de Mondou, Legault Innovation et Ren’s Pet notamment. »

L’entreprise dit d’ailleurs avoir 100 postes à pourvoir, tant dans les magasins Mondou qu’au centre de distribution et au siège social. Récemment, elle a révisé à la hausse les salaires des postes du centre de distribution.

Les employés consultés

Les employés du siège social ont, de leur côté, été au cœur du projet d’aménagement, eux qui ont été consultés afin qu’ils évoluent dans un environnement agréable. « On a respecté la quasi-totalité de leurs demandes », affirme Marie-France Legault, analyste, finance et projets spéciaux, de Groupe Legault. « On a pensé à leur confort. »

Lors d’une visite du bâtiment, la direction a énuméré tout ce qu’on y retrouve : lumière naturelle grâce à d’immenses fenêtres, plancher radiant, système de gestion de la qualité de l’air et du confort thermique, postes de travail ergonomiques et respectant la distance de 2 mètres, aires de collaboration multiples formelles et informelles, plusieurs salles de conférence et de rencontre, gym, salle de yoga, salle pour les vélos, trois bornes de recharge doubles pour voitures électriques, vestiaires avec douches individuelles, vestiaire à l’entrée pour fumeurs, tables de pique-nique dehors, mobilier personnalisé créé par Artopex, longue rampe d’accès et larges cadres de porte pour les personnes à mobilité réduite. Un espace pourrait aussi être aménagé sous peu en garderie pour les chiens des salariés. « On a essayé de penser à tous les détails possibles et à tous les éléments contribuant à leur bien-être », souligne Marie-France Legault. Et comme on a des postes à combler, on veut montrer qu’on est un employeur de choix. »

Pour son projet d’aménagement, Groupe Legault souhaitait rester dans l’arrondissement d’Anjou, dans l’est de Montréal. « Car on ne voulait pas déstabiliser nos employés ni nous éloigner du centre de distribution, dit Marie-France Legault. On ne se voyait pas descendre d’une tour du centre-ville pour aller promener notre chien ! »