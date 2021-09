L’entente exclusive fait de CAE l’organisme de formation approuvé par Transports Canada pour la maintenance et l’ingénierie des aéronefs d’Air Canada.

CAE et Air Canada signent un accord de cinq ans

(Montréal) CAE et Air Canada ont annoncé mardi la signature d’un accord de partenariat de cinq ans sur la formation à la maintenance.

La Presse Canadienne

L’entente exclusive fait de CAE l’organisme de formation approuvé par Transports Canada pour la maintenance et l’ingénierie des aéronefs d’Air Canada.

Les détails financiers de l’entente n’étaient pas immédiatement disponibles.

Les deux entreprises ont précisé que l’accord comprenait l’élaboration, la gestion et la prestation de toutes les formations à la maintenance et à l’ingénierie d’Air Canada.

CAE construit des simulateurs de vols et offre des services de formation, notamment pour l’aviation civile, la défense et la sécurité, et pour les secteurs des soins de santé.