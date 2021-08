(Toronto) Le fabricant de jouets Spin Master a affiché jeudi un bénéfice en hausse pour son plus récent trimestre, ses revenus ayant grimpé de 39 % grâce aux meilleures ventes de produits de la Pat’Patrouille, de Gabby’s Dollhouse et de Present Pets, ainsi qu’à de solides revenus pour ses jeux numériques.

La Presse Canadienne

La société torontoise a fait état d’un profit net de 33,5 millions US, soit 32 cents US par action, pour le trimestre clos 30 juin, ce qui se comparait à une perte nette de 14,9 millions US, ou 15 cents US par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus de Spin Master ont atteint 390,8 millions au deuxième trimestre, ce qui représentait une hausse de 39 % par rapport à ceux de 281,1 millions de la même période en 2020.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice net de 23 cents par action et à un chiffre d’affaires de 343,1 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financière Refinitiv.

Selon le président et chef de la direction de la société, Max Rangel, Spin Master est bien positionnée pour la deuxième moitié de 2021, avec une solide gamme de jouets, une croissance dans ses franchises de jeux numériques et la sortie du film Paw Patrol : The Movie (La Pat’Patrouille : le film en version française).

La première incursion de la société de jouets et de jeux dans le secteur des films devrait stimuler la vente de jouets et des revenus de licence et de marchandisage.