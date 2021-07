Entreprises

Couche-Tard a soif d’acquisitions

Après des résultats meilleurs que prévu en fin d’exercice 2021 et un profit net record de 2,7 milliards US, Alimentation Couche-Tard regardera du côté de l’international pour croître par l’entremise d’une acquisition dans le marché des dépanneurs et des postes d’essence.