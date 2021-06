(Québec) Exfo a indiqué lundi s’être entendu avec son fondateur et actionnaire majoritaire, Germain Lamonde, pour que ce dernier rachète toutes les actions de l’entreprise et en ferme le capital.

La Presse Canadienne

En vertu de l’entente, les actionnaires recevront 6,00 $ US par action avec droit de vote subalterne.

L’action de la société de Québec se négociait lundi après-midi en hausse de 2,71 $ CAN à 7,17 $ CAN à la Bourse de Toronto, après l’annonce de l’entente.

Exfo développe des solutions de test, de monitoring et d’analyse plus intelligentes destinées à l’industrie des communications.

En date de lundi, M. Lamonde, qui occupe le poste de président exécutif d’Exfo, contrôlait directement ou indirectement près de 3,7 millions d’actions avec droit de vote subalterne, représentant 14,2 % des actions avec droit de vote subalterne émises et en circulation.

Il contrôlait également toutes les actions avec droit de vote multiple émises et en circulation, ce qui représentait 61,5 % des actions émises et en circulation et 93,5 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions émises et en circulation.