Hydro veut faire germer des projets

Vous possédez une petite entreprise qui a développé une technologie pour rendre les serres plus efficaces ? Hydro-Québec et Cycle Momentum, un accélérateur spécialisé en technologies propres, veulent vous rencontrer. Les deux partenaires annonceront lundi un appel de candidatures pour recruter, accompagner et financer jusqu’à concurrence de 50 000 $ une sélection d’entreprises québécoises.