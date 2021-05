(Vancouver) Telus a affiché vendredi un bénéfice du premier trimestre en baisse par rapport à la même période l’an dernier, malgré une hausse de près de 9 % de ses revenus.

La Presse Canadienne

Le géant des télécommunications a en outre annoncé une hausse de son dividende trimestriel, qui progressera d’un demi-cent pour atteindre 31,62 cents par action, comparativement à 31,12 cents précédemment.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Telus s’est chiffré à 331 millions, soit 25 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars. En comparaison, ce profit avait atteint 350 millions, ou 28 cents par action, au premier trimestre de l’an dernier.

145 000 nouveaux clients

Les revenus d’exploitation et autres revenus ont grimpé à 4 milliards, alors qu’ils avaient été de 3,7 milliards au premier trimestre de 2020.

Au cours du plus récent trimestre, Telus a accueilli 145 000 nouveaux clients, incluant 31 000 pour ses services mobiles et 63 000 pour ses appareils connectés, en plus de 33 000 nouveaux clients internet, 11 000 clients pour la télévision et 17 000 pour ses services de sécurité. Ces gains ont été partiellement contrebalancés par la perte de 10 000 clients des services vocaux résidentiels.

En excluant les éléments non récurrents, Telus a indiqué que son profit ajusté avait été de 27 cents par action au plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 32 cents par action un an plus tôt.