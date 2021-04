Entreprises

Les profits de BCE reculent à 687 millions

(Montréal) Les bénéfices de BCE ont reculé au premier trimestre de l’exercice en cours par rapport à ceux affichés un an plus tôt, tandis que le géant des télécommunications a composé avec des coûts plus élevés, tout en voyant ses revenus augmenter pour la première fois depuis le début de la pandémie.