(Vancouver) Le transporteur aérien à rabais new-yorkais JetBlue offrira ses premiers vols au Canada.

La Presse Canadienne

La compagnie aérienne américaine a annoncé qu’elle va offrir des liaisons entre Vancouver et New York, ainsi que des vols saisonniers vers Boston, à compter de l’été 2022.

L’entreprise planifie l’ajout de sept destinations à partir des villes américaines de New York ou de Boston, à partir de la fin de cette année, en plus d’une nouvelle liaison vers le Honduras.

JetBlue affirme dans un communiqué que son projet d’expansion fait partie de la prochaine phase d’une alliance avec d’autres transporteurs aériens américains autorisée par le département fédéral américain des Transports plus tôt cette année.

L’annonce survient alors que l’industrie aérienne espère qu’il y aura un engouement des voyageurs à mesure que les campagnes de vaccination vont rejoindre plus de gens dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Scott Laurence, responsable des revenus et de la planification chez JetBlue, affirme que les clients et le personnel réclamaient l’ajout de vols vers le centre des États-Unis et les destinations canadiennes

« On a hâte de secouer le statu quo de ces marchés dominés par des transporteurs aériens à tarifs élevés », a-t-il affirmé.

JetBlue deviendra notamment un compétiteur aux compagnies aériennes canadiennes Air Canada et WestJet.

La PDG de l’Autorité aéroportuaire de Vancouver, Tamara Vrooman, s’est dite « ravie » que JetBlue ait sélectionné la ville de Vancouver comme première destination canadienne.

« Alors que l’on se prépare pour les voyages non essentiels post-pandémie, ce nouveau service prévu à l’été 2022, nous permet de regarder vers l’avenir avec optimisme. »