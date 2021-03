Si les consommateurs se sont présentés moins souvent en succursales au plus récent trimestre — l’achalandage a diminué de 22,4 % sur un an —, la valeur de leur panier d’achats moyen a grimpé à 78,24 $, par rapport à 54,25 $ un an plus tôt.

La Société des alcools du Québec (SAQ) a affiché mardi un résultat net en hausse de 2,4 % pour son troisième trimestre, tandis que ses revenus ont avancé de 3,9 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le résultat net de la SAQ a atteint 458,6 millions pour le trimestre clos le 2 janvier, alors qu’il avait été de 448,0 millions au troisième trimestre précédent, soit avant le début de la pandémie.

Les ventes trimestrielles se sont chiffrées à 1,267 milliard, alors qu’elles avaient été de 1,219 milliard un an plus tôt.

L’interruption des activités des restaurants et des bars attribuable à la pandémie de COVID-19 a continué de déplacer les ventes auprès des titulaires de permis vers le réseau des succursales de la SAQ, des agences et des épiciers, a expliqué la SAQ.

Ainsi, la proportion des ventes réalisées dans les succursales par les consommateurs a grimpé à 82,3 %, par rapport à 74,9 % un an plus tôt, tandis que celle des ventes des titulaires de permis a chuté à 1,8 %, en comparaison avec 11,4 % au troisième trimestre précédent. Exprimées en dollars, les ventes auprès des consommateurs ont grimpé de 128,7 millions, tandis que celles auprès des titulaires de permis ont diminué de 115,5 millions.

La proportion des ventes réalisées par les grossistes-épiciers a grimpé à 11,8 %, par rapport à 10,1 % un an plus tôt.

Les charges nettes de la société d’État ont avancé à 176,8 millions au plus récent trimestre, ce qui représentait une croissance de 10,4 millions, ou 6,3 %, par rapport à la même période un an plus tôt. Cette progression comprenait 5,8 millions en coûts directement attribuables à la pandémie, incluant notamment des charges pour assurer la santé et la sécurité des employés et des clients.

Si les consommateurs se sont présentés moins souvent en succursales au plus récent trimestre — l’achalandage a diminué de 22,4 % sur un an —, la valeur de leur panier d’achats moyen a grimpé à 78,24 $, par rapport à 54,25 $ un an plus tôt.

Autre effet de la pandémie, les ventes en ligne ont augmenté de 125,8 % au troisième trimestre comparativement à l’exercice précédent, totalisant 3,6 % des ventes effectuées auprès des consommateurs. Les transactions et le nombre de bouteilles vendues en ligne ont plus que doublé pendant cette même période.

Du côté des produits préférés des consommateurs, les vins restent les plus populaires, représentant 71,3 % des ventes, tandis que les spiritueux suivent avec 26,7 % des ventes. Au troisième trimestre de l’exercice précédent, ces pourcentages étaient respectivement de 71,9 % et 26,2 %.