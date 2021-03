En plus d’implanter son siège social nord-américain à Montréal, Alstom avait promis d’amener plus de travail à l’usine de La Pocatière dans le cadre de ses engagements entourant son acquisition de la division ferroviaire de Bombardier.

(Montréal) Maintenant propriétaire des anciennes usines de Bombardier Transport, dont certaines sont en panne de contrats, Alstom souhaite que l’octroi des contrats de transport en commun au Québec s’accompagne d’exigences de contenu local - une demande formulée à maintes reprises par l’entreprise québécoise dans le passé.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Le géant français a récemment modifié son inscription au Registre des lobbyistes du Québec afin d’effectuer des représentations en ce sens auprès de plusieurs ministères du gouvernement Legault.

L’objectif, écrit Alstom, qui construit les voitures du Réseau express métropolitain (REM) en Inde, vise à « stimuler l’économie et les emplois locaux ».

De plus, la multinationale a les yeux rivés sur Montréal, Québec et Gatineau, ou des projets sont sur la table, étant donné qu’elle désire effectuer des démarches pour « déterminer une solution de transport optimale » et « l’octroi potentiel de financement » pour chacun des chantiers.

Au Québec, le carnet de commandes de l’usine de La Pocatière, située dans le Bas-Saint-Laurent, sera pratiquement vide lorsque la seconde commande des voitures Azur du métro de Montréal sera complétée, vers le mois de juin. Des inquiétudes ont également été exprimées à l’endroit du site d’assemblage de Thunder Bay, en Ontario.

Au pays, Bombardier Transport exploitait six sites d’assemblage et d’ingénierie au moment de passer dans le giron d’Alstom, en janvier dernier.

En plus d’implanter son siège social nord-américain à Montréal, Alstom avait promis d’amener plus de travail à l’usine de La Pocatière dans le cadre de ses engagements entourant son acquisition de la division ferroviaire de Bombardier.