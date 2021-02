Jean-Philippe Décarie Chronique

Nouvelle ruée vers l’or à Malartic

Malartic n’a pas fini de rouler sur l’or. La municipalité abitibienne, qui abritait déjà dans son centre-ville la plus importante mine d’or à ciel ouvert au Canada, accueillera à partir de 2023 la plus grosse mine aurifère souterraine au pays. La société Mine Canadian Malartic, en effet, entreprend d’investir 1,7 milliard sur sept ans dans son projet Odyssey, qui consiste à creuser un puits de près de deux kilomètres pour récolter plus de sept millions d’onces d’or d’ici 2039.