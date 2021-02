Entreprises

La montréalaise Spark veut vous débarrasser du Bluetooth

Les mélomanes et les amateurs de jeux vidéo connaissent les faiblesses du Bluetooth, incapable de transférer de grandes quantités de données avec une latence imperceptible. Et ce standard très répandu a la fâcheuse habitude de vider les piles des téléphones, des claviers et des écouteurs qui l’utilisent. La solution pourrait venir de Spark, entreprise montréalaise qui s’apprête à commercialiser d’ici la fin de l’année une puce qu’elle présente comme « la prochaine révolution industrielle ».