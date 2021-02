Le partenariat entre la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) et Neo Financial, annoncé mardi, intervient trois mois après que la société américaine Capital One a annoncé la fin de sa relation avec HBC et Costco Canada en 2021.

(Toronto) Le plus ancien détaillant du Canada fait équipe avec l’une des plus jeunes sociétés de technologie financière au pays pour offrir une nouvelle carte de crédit.

La Presse Canadienne

Le partenariat entre la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) et Neo Financial, annoncé mardi, intervient trois mois après que la société américaine Capital One a annoncé la fin de sa relation avec HBC et Costco Canada en 2021.

Stratégie « axée sur l’ère numérique »

Le président et chef de la direction de HBC, Iain Nairn, a indiqué que la nouvelle carte MasterCard La Baie d’Hudson s’inscrirait dans le cadre de la stratégie « axée sur l’ère numérique » du détaillant visant à améliorer les offres numériques et l’expérience client de l’entreprise.

Selon lui, la société compte de plus en plus d’acheteurs « friands de numérique » qui apprécieront les applications numériques de la nouvelle carte, même si les clients recevront également une carte en plastique conventionnelle.

Pour sa part, le chef de la direction de Neo Financial, Andrew Chau, a estimé que ce partenariat représentait la « prochaine génération de cartes de crédit et d’innovation dans le commerce de détail ».

Il a aussi souligné qu’il était « symbolique » pour la nouvelle société financière de s’associer avec un détaillant aussi emblématique que la Compagnie de la Baie d’Hudson.

« Il s’agit de fusionner cette technologie et le commerce de détail de La Baie d’Hudson pour créer l’une des cartes de crédit et des produits financiers les plus avancés et les plus gratifiants au Canada », a fait valoir M. Chau, également cofondateur du service de livraison de nourriture SkipTheDishes.

La Baie d’Hudson a licencié plus de 600 travailleurs à travers le Canada le mois dernier, en raison des fermetures de magasins en cours attribuables aux confinements liés à la pandémie de COVID-19.

La société a expliqué être obligée de s’ajuster à la situation, près de la moitié de ses grands magasins étant temporairement fermés.

Commerce électronique en croissance.

Mais alors que le secteur des magasins physiques a été martelé par la pandémie, la société a souligné que son activité de commerce électronique était en croissance.

M. Nairn affirme que le partenariat avec Neo aidera le détaillant vieux de plusieurs siècles à améliorer son service client grâce à l’application numérique de la société financière, à des remises en argent, à des points de récompense et à une sécurité renforcée.

« Un partenariat avec une entreprise canadienne, fondé sur l’innovation et l’esprit d’entreprise, nous aidera à offrir une meilleure expérience de magasinage aux clients de La Baie d’Hudson et, en fait, à les récompenser lorsqu’ils font leurs achats chez nous », a affirmé M. Nairn.

HBC a précisé qu’environ deux millions de personnes détenaient une carte de crédit de La Baie d’Hudson.