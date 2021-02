(Montréal) Le couperet tombe une fois de plus dans l’industrie aérienne en raison des restrictions imposées dans la foulée de la pandémie de COVID-19 alors qu’Air Canada réduit de nouveau son service, ce qui entraînera au moins 1500 nouvelles mises à pied chez ses syndiqués.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

À compter du 18 février, le plus important transporteur aérien suspendra, au moins jusqu’au 30 avril, 17 liaisons depuis Montréal, Toronto et Vancouver. Huit liaisons vers les États-Unis sont touchées, ainsi que neuf autres à l’international — notamment vers Londres, Tokyo, Bogota et Sao Paulo.

« Nous procédons à une réduction supplémentaire de notre horaire commercial transfrontalier et international en raison de l’impact de la COVID-19 », a souligné Air Canada, mardi, dans une déclaration.

Un nombre indéterminé de gestionnaires se retrouveront également en congé forcé.

Ces mises à pied surviennent alors que le gouvernement Trudeau continue de resserrer les règles entourant les voyages internationaux, notamment en ajoutant des quarantaines obligatoires à l’hôtel pour les passagers qui arrivent au pays.

Le transporteur aérien n’a pas fourni plus de détails, comme les catégories de syndiqués et la ventilation du nombre d’employés par province, qui seront affectées par cette nouvelle réduction d’effectif.

« Air Canada communiquera avec les clients dont les réservations sont touchées pour leur proposer diverses options, notamment des itinéraires de remplacement », a indiqué la compagnie, sans évoquer de remboursements.

Des réductions de service, qui s’étaient accompagnées de mises à pied, avaient été annoncées par Air Canada, WestJet et Transat A. T. dans la foulée de l’imposition par Ottawa, le mois dernier, de nouvelles règles de dépistages de la COVID-19.

Air Canada avait notamment sabré au moins 1700 postes en plus d’abaisser la cadence de ses activités de l’ordre de 25 % en raison d’une baisse des réservations.

Depuis qu’ils ont accepté de suspendre les vols vers les destinations soleil jusqu’au 30 avril à la demande d’Ottawa, la plupart des transporteurs ont réduit leurs activités.

Air Transat sera à l’arrêt complet alors que WestJet a annoncé de nouvelles mises à pied la semaine dernière. Air Canada a également décidé de suspendre indéfiniment toutes les activités de sa filiale à bas prix Rouge, ce qui a entraîné 80 licenciements.

Les compagnies aériennes négocient depuis des mois à propos d’une aide sectorielle avec le gouvernement Trudeau, qui exige qu’une intervention s’accompagne de remboursements aux voyageurs dont les vols ont été annulés depuis le début de la crise sanitaire.