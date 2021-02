Telus International se décrit comme une société d’expérience client et compte 600 clients, dont Google, Uber, TikTok, PayPal et Zara.

(Toronto) La division des solutions numériques de Telus volera désormais de ses propres ailes, espérant gagner la reconnaissance des investisseurs dans un contexte où le marché du service à la clientèle est de plus en plus dominé par les robots de clavardage et la gestion de réseaux sociaux.

Anita Balakrishnan

La Presse Canadienne

Le premier appel public à l’épargne de Telus International marque une étape dans le cheminement de Telus, qui tente depuis un bon moment d’aller au-delà de la téléphonie mobile et des plans internet pour croître en tant que société technologique, notamment par l’entremise de Telus Santé et de Telus Agriculture.

« Cette monnaie de transaction — notre propre action — est maintenant quelque chose que Telus International pourra utiliser pour accélérer et amplifier sa propre trajectoire de croissance », a observé le chef de la direction, Jeff Puritt.

Telus International n’aura plus à « (dépendre) de Telus pour alimenter et soutenir notre croissance », a-t-il expliqué, et pourra plutôt utiliser son argent pour tout financer, des potentielles acquisitions à la rétention de la main-d’œuvre qualifiée.

L’action de Telus International a commencé à se négocier mercredi à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « TIXT », et le produit de l’opération en fera le plus important premier appel public à l’épargne de l’histoire du parquet torontois pour une entreprise technologique.

L’action de Telus International a gagné mercredi 9,25 $, soit 30,1 %, à la Bourse de Toronto, où elle a clôturé à 39,95 $. Le cours de l’introduction en Bourse a été fixé par la société à 25 $ US par action à la suite d’une tournée auprès des investisseurs.

Ses quelque 37 millions d’actions pourraient mobiliser 925 millions US pour Telus International et ses principaux actionnaires, Telus et Baring Private Equity Asia. Telus International elle-même obtiendra environ 490 millions US avec son entrée en Bourse, qu’elle utilisera pour rembourser sa dette.

Depuis 15 ans, les consultants de Telus au service à la clientèle aident discrètement un nombre croissant d’entreprises avec de nouveaux services comme l’intelligence artificielle et les robots de clavardage, sous le paravent du géant des télécommunications. M. Pruitt estime que l’essaimage aidera les investisseurs à mieux constater sa valeur par rapport à la concurrence.

Selon lui, l’opération sera aussi bénéfique aux actionnaires de Telus, qui détiennent toujours environ 67 des droits de vote de Telus International. Telus reste en outre le plus grand client de l’offre de service à la clientèle de Telus International, suivi de Google et d’une « entreprise de pointe dans les médiaux sociaux » non identifiée.

Telus International se décrit comme une société d’expérience client et compte 600 clients, dont Google, Uber, TikTok, PayPal et Zara. Ses clients se trouvent dans diverses industries, des jeux aux communications, en passant par les médias, le commerce électronique, les technologies financières, les soins de santé et l’hébergement.

Les services vendus par Telus International peuvent, par exemple, aider une entreprise à faire migrer de plus vieux système vers l’infonuagique, créer un robot pour aider les abonnés d’un téléphone cellulaire à vérifier leur plan de données, ou détecter et suspendre de faux comptes sur les réseaux sociaux, a expliqué M. Puritt.

Telus International compte parmi ses concurrents des cabinets de conseil, des sociétés informatiques et des centres de contact traditionnels. Elle est présente dans 20 pays et offre ses services dans 50 langues.