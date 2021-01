Le géant québécois de l’alimentation et de la pharmacie a encaissé un bénéfice net de 191,2 millions, en hausse de 12,3 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a quant à lui augmenté de 9,3 %.

Metro hausse ses profits et son chiffre d'affaires

(Montréal) Metro rapporte mardi d’importantes hausses de ses bénéfices et de ses chiffres d’affaires au premier trimestre de l’exercice 2021 qui a pris fin le 19 décembre dernier.

La Presse Canadienne

Le géant québécois de l’alimentation et de la pharmacie a encaissé un bénéfice net de 191,2 millions, en hausse de 12,3 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a quant à lui augmenté de 9,3 %.

Le bénéfice net dilué par action de 0,76 $ a progressé de 13,4 % alors que le bénéfice net dilué par action ajusté a été de 0,79 $, en hausse de 11,3 %.

Le chiffre d’affaires de Metro a augmenté de 6,2 %, à 4,278 milliards.

Le chiffre d’affaires des magasins d’alimentation comparables a bondi de 10 %. Les ventes alimentaires en ligne ont augmenté d’environ 170 % par rapport à l’an dernier.

Le chiffre d’affaires des pharmacies comparables a quant à lui été en hausse de 1,3 %.

Eric La Flèche, président et chef de la direction de Metro, signale que les ventes alimentaires ont profité au premier trimestre d’une hausse forte et soutenue. Il ajoute qu’il y a eu un bon contrôle des dépenses.

Le patron de Metro rappelle que la compagnie a dû composer avec un conflit de travail de huit semaines au centre de distribution de Jean Coutu, mais il estime que le plan de contingence a permis de maintenir avec succès l’approvisionnement en médicaments à plus de 400 pharmacies.

Les restrictions sur la vente de produits non essentiels au Québec ainsi que la saison plus douce du rhume et de la grippe devraient avoir un impact défavorable sur le chiffre d’affaires de la section commerciale des pharmacies. Au cours des quatre premières semaines du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de la section commerciale des pharmacies comparables a diminué de 11,7 %.

Le conseil d’administration de Metro a déclaré au premier trimestre un dividende trimestriel de 0,25 $ par action, soit une hausse de 11,1 % par rapport au même trimestre l’an dernier.