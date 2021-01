L’ex-dirigeant de Bombardier Alain Bellemare engagé par Delta

Alain Bellemare vient d’être engagé comme président international chez Delta, le plus important transporteur américain. Remercié de Bombardier en mars 2020, l’ex-dirigeant a été maintes fois critiqué à cause de sa généreuse rémunération et de la décroissance du fleuron québécois.