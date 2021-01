Soins de santé

Amazon, Berkshire et JPMorgan Chase abandonnent leur projet commun

(New York) L’ambitieux projet d’un nouveau système de prise en charge des soins de santé plus simple et moins onéreux lancé par trois mastodontes américains, la banque JPMorgan Chase, le conglomérat Berkshire Hathaway et le géant de la vente en ligne Amazon, ne verra finalement pas le jour.