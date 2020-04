CAE sabre près du quart de son effectif en raison de la COVID-19

(Montréal) Afin de réduire ses coûts en raison de la pandémie de la COVID-19, le spécialiste québécois des simulateurs de vol et de la formation CAE met à pied près du quart de son effectif — soit environ 2600 personnes — en plus de procéder à des réductions salariales et de suspendre son dividende, ainsi que son programme de rachat d’actions.