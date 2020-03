(Toronto) Meubles Léon annonce a mise à pied de 3900 employés, soit environ la moitié de ses effectifs actuels, en raison de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

L’entreprise précise qu’elle fermera temporairement 72 de ses 205 magasins au Canada.

Cette décision arrive alors que les entreprises à travers le pays réduisent leur personnel pour faire face au ralentissement économique causé par les mesures prises pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

Les bannières de vente au détail de l’entreprise incluent Léon, The Brick, The Brick Mattress Store et The Brick Outlet ainsi qu’Appliance Canada et Midnorthern Appliance.

Meubles Leon note qu’elle versera des paiements supplémentaires à ses employés en plus des prestations d’assurance-emploi.

L’entreprise offrira également des avantages sociaux à ces personnes.