(Seattle) Boeing suspend les activités dans ses installations de la région de Seattle en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus dans ce secteur, où des dizaines de personnes en décédées.

Associated Press

Les activités seront réduites à compter de mercredi, a indiqué l’avionneur dans un communiqué, et la production sera suspendue pendant deux semaines.

« Cette étape nécessaire protège nos employés et les communautés où ils travaillent et vivent », a affirmé le président et chef de la direction de Boeing, Dave Calhoun.

Boeing emploie plus de 60 000 personnes dans l’État de Washington.