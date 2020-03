Travailler ou pas : le dilemme de ceux qui touchent les gens

Il y a plus d’une semaine, Sophie Morin prenait encore les risques de propagation de la COVID-19 à la légère, faisant même des blagues en coiffant un client tout juste revenu de voyage. Mais voilà que maintenant, le salon pour lequel elle travaille est fermé et la coiffeuse, qui, dans son travail, peut difficilement rester à distance d’un mètre avec les gens, a vite réalisé qu’avoir les mains dans le shampoing n’était plus assez rassurant pour elle.