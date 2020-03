Le détaillant La Baie d’Hudson a décidé de fermer ses grands magasins à rayons pour une période d’au moins deux semaines, citant « la situation actuelle concernant la COVID-19 ». Au Québec, cette fermeture temporaire concerne 15 grands magasins, dont 11 dans la région métropolitaine de Montréal.

Martin Vallières

La Presse

Selon la direction de La Baie, à son siège social de Toronto, cette décision de fermetures temporaires découle d’une « situation qui évolue rapidement » alors que « la santé et le bien-être de nos associés, de nos clients et des communautés sont notre priorité absolue et revêtent une importance capitale. »

Aussi, La Baie promet que « les associés (NDLR : employés) des magasins seront rémunérés pour tous les quarts de travail prévus à l’horaire de ces deux semaines » de fermeture, et que « la situation sera réévaluée après cette période. »

Entretemps, La Baie indique que les clients qui ont passé une commande sur son site internet pourront l’obtenir selon le mode choisi : soit par livraison à domicile ou par « cueillette sur le trottoir » devant l’établissement déterminé pour une cueillette en magasin.