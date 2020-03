Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, affirme que ces résultats font foi d’un exercice 2019 remarquable pour la compagnie.

(Montréal) Québecor rapporte un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 145,1 millions, ou 0,57 $ par action de base au quatrième trimestre de 2019, comparativement à 117,5 millions, ou 0,46 $ par action de base à la même période de 2018. L’écart favorable a été de 27,6 millions, ou de 0,11 $ par action de base.

La Presse canadienne

Le bénéfice net avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté s'est chiffré à 494,5 millions au quatrième trimestre de 2019, en hausse de 34 millions, ou de 7,4 %.

D’autre part, les revenus du géant québécois des communications se sont élevés à 4,29 milliards pour l’ensemble de l’exercice financier 2019, en hausse de 112,8 millions, ou de 2,7 % par rapport à l’exercice 2018. Pendant la même période, le bénéfice net attribuable aux actionnaires est passé de 403,7 millions, ou 1,69 $ par action de base en 2018 à 652,8 millions, ou de 2,55 $ par action de base en 2019.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, affirme que ces résultats font foi d’un exercice 2019 remarquable pour la compagnie. M. Péladeau a constaté que les rendements de Vidéotron et de Groupe TVA avaient contribué à la hausse de 5,8 % du BAIIA ajusté de Québecor.

À propos de l’éclosion du nouveau coronavirus, Pierre Karl Péladeau prévient que le secteur Sports et divertissement de Québecor pourrait être impacté si la situation de la COVID-19 devait s’aggraver au Québec.

Par ailleurs, la compagnie annonce la démission de Manon Brouillette comme administratrice. Mme Brouillette a déjà été présidente et cheffe de la direction de Vidéotron et vice-présidente principale de Québecor Média.

Son siège sera comblé par Michèle Colpron, qui possède une expérience de plus de 30 années en tant que cadre pour des institutions financières, dont 12 années à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ).