(New York) Le PDG de la première banque américaine JP Morgan Chase, Jamie Dimon, est en convalescence après avoir été opéré du cœur en urgence, et la question de sa succession, préparée de longue date, devrait de nouveau se poser.

Luc OLINGA

Agence France-Presse

Le patron de la première banque américaine a subi jeudi matin une opération du cœur en urgence, après avoir été victime d’une « dissection aortique », selon un courrier interne envoyé aux salariés et consulté par l’AFP.

« La bonne nouvelle est que cela a été traité rapidement et que l’opération a été réussie. Il est réveillé, alerte, et se remet correctement », assure ce document.

La firme n’a pas indiqué combien de temps allait durer la convalescence de M. Dimon, mais d’après des documents des journaux new-yorkais un malade passant une telle opération reste de deux à trois jours à l’hôpital. La durée du repos au domicile varié en revanche.

Deux de ses lieutenants, le patron de la banque d’investissement Daniel Pinto, et le patron de la banque de détail Gordon Smith, vont prendre en charge les affaires courantes pendant sa convalescence.

Tous deux font partie des prétendants à la succession de M. Dimon, 63 ans, préparée de longue date par JP Morgan, et qui va sans nul doute se poser avec une acuité nouvelle. De nombreux observateurs doutent toutefois que M. Smith, qui est âgé de 61 ans, puisse succéder à M. Dimon ah vu de son âge avancé.

Jamie Dimon, qui avait été victime d’un cancer de la gorge en 2014, dirige en effet JP Morgan Chase depuis 15 ans, et avait permis à la banque de traverser sans grande éraflure la grande crise financière de 2008.

Il prévoit de passer la main, mais pas avant 2023. Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes en janvier, cette affirmation était moins certaine. « Ma déclaration reste la même. C’est cinq ans. Si et quand nous fixerons une date exacte de départ, on vous tiendra au courant », avait-il répondu à un journaliste, visiblement agacé par cette question.

M. Dimon est l’un des visages les plus connus et une des voix les plus influentes des milieux d’affaires américains. Le président républicain, Donald Trump, l’avait approché en 2016 pour le poste de ministre des Finances, Treasury secretary, d’après des sources proches du banquier, mais M. Dimon, un démocrate, n’avait pas donné suite à ces avances.

Après le diagnostic de son cancer, le conseil d’administration de JP Morgan Chase avait fait de la succession de son PDG une de ses priorités, et avait annoncé un plan de remplacement en 2018.

Longue liste

Daniel Pinto et Gordon Smith avaient été promus coprésidents et codirecteurs des opérations, ce qui en faisait des numéros 2 bien placés pour prendre la tête de la banque.

Mais dans la longue liste des prétendants, on trouve aussi, en interne, trois femmes : la directrice de la branche de gestion d’actifs Mary Callahan Erdoes, la directrice financière Jennifer Piepszak, et la responsable de la division de prêts aux ménages Marianne Lake.

Cette dernière, ancienne directrice financière du groupe, a été nommée à ce poste en avril, afin de lui permettre de faire ses preuves sur le terrain. La division des prêts aux ménages, qui comprend les cartes bancaires, les prêts immobiliers et auto, est en effet une des plus rentables et importantes de la banque.

Sa nomination était d’ailleurs arrivée quelques jours après que les patrons des sept grandes banques américaines, tous des hommes Blancs, aient été interpellés par des parlementaires, qui leur avaient demandé, au cours d’une audition télévisée, si leur successeur serait une femme ou une personne issue des minorités. Aucun n’avait répondu.

Les actuels patrons d’autres banques pourraient eux aussi essayer d’inscrire leur nom sur cette liste.

M. Dimon a en effet formé de nombreux banquiers, qui étaient souvent cités comme ses successeurs. Les patrons de la banque californienne Wells Fargo, Charlie Scharf, et de la britannique Barclays, Jes Staley, sont par exemple deux anciens de JP Morgan Chase.

Mais, las d’attendre, ils l’avaient, comme bien d’autres, quittée.

JP Morgan Chase est la première banque américaine en termes d’actifs et de bénéfices. Elle a réalisé en 2019 un bénéfice net de 34,43 milliards de dollars, un record, soit davantage que ce que vaut le groupe automobile Ford en bourse (27 milliards).