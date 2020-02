(New York) Les clients de Starbucks au Canada pourront bientôt accompagner leurs frappucinos de sandwich à la « fausse viande ».

Joseph Pisani

Associated Press

La chaîne de cafés a annoncé mercredi qu’elle allait bientôt commencer à vendre un sandwich avec une galette végétale Beyond Meat. Les produits de la société d’El Segundo, en Californie, sont déjà proposés dans d’autres chaînes de restauration rapide.

L’action de Beyond Meat prenait plus de 3 % sur le NASDAQ, mercredi après-midi.

Plusieurs restaurants se sont empressés d’ajouter des galettes qui imitent la viande à leurs menus pour essayer de stimuler leurs ventes. La chaîne Burger King vend un Whopper farci d’une galette d’Impossible Foods, un concurrent de Beyond Meat. Et la chaîne de cafés Dunkin’offre déjà un sandwich du petit déjeuner avec une galette Beyond Meat.

Starbucks a précisé que son nouveau sandwich, qui contient également des œufs et du fromage cheddar, serait offert dans presque tous ses 1500 établissements canadiens en mars. La galette est faite de pois et de riz brun et présente un mélange de fenouil, de romarin et d’autres épices.

Le torréfacteur de Seattle a évoqué la possibilité d’introduire des galettes végétales aux États-Unis, mais ne l’a pas encore fait.

Tous ne se sont pas convertis à la fausse viande. Plus tôt cette année, la chaîne canadienne de cafés Tim Hortons a abandonné la vente de galettes Beyond Meat dans ses 4000 établissements en invoquant la faiblesse de la demande.