MTY juge non fondées les allégations à son endroit

Le franchiseur du secteur de la restauration MTY a annoncé lundi matin qu’il juge que les allégations le visant ne sont pas justifiées, sans toutefois donner de détails sur leur nature.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Vers 9 h 50, le titre de MTY bondissait de 10,49 %ou 5,22 $ à 54,99 %, sur le parquet de la Bourse de Toronto.

« Notre position et nos jugements étaient fondés et qu’en conséquence, il n’y avait pas d’impact sur les résultats ou les états financiers », a indiqué l’entreprise montréalaise dans un communiqué de presse.



Au cours d’une téléconférence avec les analystes quelques heures plus tard, le chef de la direction Éric Lefebvre a d’entrée de jeu précisé qu’il ne répondrait à aucune question au sujet du délateur et de ses prétentions.

Mais sans surprise, la première question du premier analyste a porté sur le sujet.

M. Lefebvre n’a pas voulu fournir de détails sur les allégations puisqu’elles étaient « non fondées », mais il a précisé qu’elles touchaient à plusieurs sujets. Il a ensuite dit que c’était la bonne décision à prendre que de reporter la publication des résultats du 4e trimestre d’abord prévue le 18 février jusqu’aux conclusions de l’enquête du conseil d’administration.

Profits en hausse

MTY a déclaré un bénéfice de 20,7 millions au quatrième trimestre, en hausse comparativement aux 13,2 millions rapportés au même trimestre un an plus tôt.

Le propriétaire de marques telles que Thai Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti et Valentine a déclaré que le bénéfice s’élevait à 83 cents par action pour le trimestre terminé le 30 novembre, contre 53 cents par action un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires réseau pour le trimestre s’est élevé à 1,02 milliard, en hausse par rapport à 706,4 millions l’an dernier, stimulé par l’acquisition de la chaîne Papa Murphy, qui vend des pizzas que les clients cuisent à la maison.

Les ventes des établissements comparables ont augmenté de 1,5 % par rapport à la même période l’an dernier.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration rapide et informelle sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’étranger.

- Avec La Presse canadienne